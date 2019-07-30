«Ливерпуль» нацелился на форварда «Бордо»

Нападающийможет перейти в, утверждает Calciomercato.

По данным источника, мерсисайдцы хотят оформить трансфер в ближайшее время и согласны заплатить за гвинейца 15 миллионов евро.

Вероятность данной сделки обуславливается тем, что агент Камано также является представителем игроков «Ливерпуля» Садио Мане и Наби Кейта.

Также на игрока сборной Гвинеи претендуют «Торино» и «Монако».

В прошедшем сезоне Камано провел 51 матч во всех турнирах за «жирондинцев», в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. 0