Два матча Лиги Европы рассудят российские арбитры

На официальном сайте УЕФА появился список арбитров, которые будут работать в ответных поединках второго квалификационного раунда Лиги Европы. В список попали российские специалисты

Первый будет работать в поединке «Яблонец» — «Пюник». Помогать на бровках ему будут Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев. В роли четвертого арбитра встречи выступит Евгений Турбин.

Мешков проследит за игрой «Витории» и «Женесс Эш». Игорь Демешко и Николай Богач будут работать на боковых линиях поля. Сообщать о заменах и добавленном времени станет Алексей Сухой.

Оба поединка состоятся 1 августа. Напомним, что «Пюник» ведет в счете 2:1, а португальцы одолели соперника со счетом 1:0. 0