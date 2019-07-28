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    Черевченко: Меня начинает напрягать, что в трех играх пропустили шесть голов

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился впечатлениями после поражения в домашнем матче 3-го тура РПЛ от «Ростова» (2:3).

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Что сегодня, что с "Нефтчи", что с "Динамо" — провалили первый тайм. Только в Самаре в первой половине переиграли соперника. Причины — все вместе (совпало).

    Будем с футболистами выходить из этого положения. Понятно, что проиграли дважды подряд, причем дома. Но ни мы первые, ни мы последние. Как уже сказал, нужно из себя все доставать. Всем вместе.

    Конечно, любой гол — позитивный момент в любой игре. Но негатив — три пропустили. Это никуда не годится. Да, пять мячей забито, все в ладоши хлопают: в РПЛ стал зрелищный футбол.

    Соглашусь. Но он не для тренеров зрелищный. Если бы сидел на трибуне, может, тоже бы в ладоши хлопал.

    Состав? Мы отталкивались от медицинских показателей. Все было по делу. Поберегли только Кирилла (Комбарова). Плюс у нас проблемы в атаке появляются, только один нападающий (Луценко).

    К сожалению, два человека выбыли — Эванс (Кангва) и Алекс (Тудорие). Но это наши проблемы. Это чисто проблемы команды. Завтра на базе встретимся и будем разговаривать.

    Меня начинает напрягать, что в трех играх пропустили шесть голов. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.

    До четверга есть время, будем работать. А как сработаем, это покажет игра. Понимание есть, думаю, у каждого — и игрока, и тренера. Повторюсь, что это наши личные проблемы.

    Сегодня могли и в игру вернуться, забили при 0:2 — но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня пропускали очень легкие голы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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