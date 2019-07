Бэйл прилетел в Китай, чтобы подписать контракт с «Цзянсу Сунин»

Как сообщает « Чемпионат », валлийский вингерприлетел в Китай для подписания контракта с местным клубом, который ранее проявлял к нему интерес.

Отмечается, что футболисту был предложен контракт сроком на 3 года, при этом заработная плата будет больше, чем в мадридском «Реале». Теперь вместо 17 млн евро в год, Бэйл сможет рассчитывать на 22 млн евро.

Напомним, что в составе «галактикос» Бэйл выступал с 2013 года. В прошлом сезоне он провел 42 поединка в белой футболке, забив при этом 14 мячей и отдав 7 результативных передач.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM