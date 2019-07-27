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    Джикия: Реализация подвела, опять не забили с игры

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении от «Тамбова» (0:2) в матче третьего тура РПЛ.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «У всех, кто приехал поддержать нас, прошу прощения за такой результат. Обидно и досадно, что проиграли. Контролировали игру, но пропустили со стандарта. Не повезло, были штанги, перекладины. Но реализация подвела, опять не забили с игры. Будем работать над ошибками.

    Во многих матчах наших болельщиков больше, чем остальных. Не слышал кричалки в адрес Кононова. "Спартак" проигрывает и выигрывает вместе. Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного», — цитирует Джикию «Чемпионат».

    «Тамбов» набрал три очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с четырьмя баллами идет на восьмой строке. 0

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