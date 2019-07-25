«Ливерпуль» — «Спортинг»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с португальскимв товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:2.

Первыми вперед вышли португальцы — уже на 5-й минуте полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш открыл счет. Через 16 минут нападающий мерсисайдцев Дивоr Ориги забил ответный мяч. В концовки первой половине встречи голландский хавбек Жоржиньо Вейналдум вывел англичан вперед. Окончательный счет установил полузащитник «Спортинга» Вендел.

В воскресенье, 28 июля, «Ливерпуль» проведет контрольный матч с итальянским «Наполи» в Эдинбурге.