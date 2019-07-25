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    «Ливерпуль» сыграл вничью со «Спортингом» в товарищеском матче

    «Ливерпуль» — «Спортинг»: счет матча 2:2, обзор голов

    Товарищеские матчи Футбол Англии Ливерпуль Португалия Спортинг Лиссабон
    «Ливерпуль» сыграл вничью с португальским «Спортингом» в товарищеском матче.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:2.

    Первыми вперед вышли португальцы — уже на 5-й минуте полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш открыл счет. Через 16 минут нападающий мерсисайдцев Дивоr Ориги забил ответный мяч. В концовки первой половине встречи голландский хавбек Жоржиньо Вейналдум вывел англичан вперед. Окончательный счет установил полузащитник «Спортинга» Вендел.

    В воскресенье, 28 июля, «Ливерпуль» проведет контрольный матч с итальянским «Наполи» в Эдинбурге.

    Товарищеский матч
    «Ливерпуль» (Англия) — «Спортинг» (Португалия) — 2:2 (2:1)
    Голы: Бруну Фернандеш, 4 (0:1). Ориги, 20 (1:1). Вайналдум, 44 (2:1). Вендел, 53 (2:2)«Ливерпуль»: Миньоле, Александр-Арнолд (Кент, 62), Робертсон (Гомес, 62), ван Дейк (Ловрен, 77), Матип (ван дер Берг, 89), Фабинью, Хендерсон (Джонс, 77), Окслейд-Чемберлен (Уилсон, 62), Вайналдум (Лаллана, 76), Милнер, Ориги (Р.Брюстер, 77)«Спортинг»: Рибейру, Борха (Коррейа, 46), Нету (Коатес, 61), Матье (Нуну Мендеш, 77), Илори (Куарежма, 83), Думбья (Мигел Луиш, 77), Вендел (Эдуарду Энрике, 83), Бруну Фернандеш (Браганса, 83), Вьетто (Кабраль, 61), Луиз Феллипе (Дост, 61), Рафинья (Плата, 83)Предупреждения: Нету, 30. Фабинью, 88
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