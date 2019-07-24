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    Семак: За квалификацией Лиги чемпионов пока не следим

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результаты команды на старте сезона, а также рассказал о том, как идет подготовка к групповому этапу Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    Напомним, «Зенит» одержал две победы на старте премьер-лиги-2019/20, обыграв «Тамбов» (2:1) и «Сочи» (2:0).

    «Всегда непросто после каникул вкатываться в сезон. Без официальных матчей и регулярных тренировок игроки теряют форму, и нужно время, чтобы ее набрать.

    Но я доволен своими футболистами. Сейчас играют те, кто лучше готов. Но придет время и других ребят, сезон длинный.

    К сожалению, мы проиграли матч за Суперкубок "Локомотиву", но могли и выиграть его, на концовку матча нас не хватило. Но это была одна игра, которая осталась в прошлом.

    Важно, что в чемпионате России мы стартовали с двух побед. Набирать очки нужно с самого начала турнира.

    Никто из нас не ждет легких матчей, особенно сейчас, в начале сезона, когда все команды мотивированны и хотят играть в футбол.

    Лига чемпионов и внутренний чемпионат — два совершенно разных турнира. И, если команда успешно выступает в национальном чемпионате, еще не значит, что так же у нее дела пойдут и на международной арене.

    За квалификацией Лиги чемпионов пока не следим. Мы будем готовиться к тем соперникам, с которыми нам предстоит играть.

    Нет никаких сомнений, что "Зенит" будет прибавлять от игры к игре — и к матчам группового этапа Лиги чемпионов качество нашей игры повысится», — приводит слова Семака Life.​

    В минувшем сезоне сине-бело-голубые заняли 1-е место в чемпионате России, поэтому сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20. 0

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