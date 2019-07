Главный тренерподписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

45-летний специалист продлил трудовые соглашения с «зелеными орлами» еще на три года.

Напомним, что украинский тренер возглавляет «Ференцварош» с августа прошлого года, и под его руководством команда завоевала в минувшем сезоне свой 30-й титул чемпионов Венгрии.

We are happy to announce that Sergei Rebrov has signed a new contract with FTC 💚 #ftc #fradi #ferencvaros #sergeirebrov pic.twitter.com/9311L3Lxlg