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    «Наполи» подпишет Лосано вместо Хамеса

    Наполи Серия A Футбол Италии Трансферы ПСВ Календарь Серии А
    Мексиканский форвард ПСВ Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в итальянском «Наполи», сообщает Corriere dello Sport .

    Ирвинг Лосано
    Ирвинг Лосано

    По информации источника, неаполитанцы уступили мадридскому «Атлетико» в борьбе за полузащитника «Реала» Хамесам Родригеса и могут вместо этого подписать 23-летнего Лосано.

    «Наполи» уже интересовался мексиканским игроком, однако в тот момент итальянский клуб направил все силы на осуществление трансфера Хамеса.

    Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до конца июня 2023 года. Текущую стоимость мексиканца портал Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро.

    В минувшем сезоне форвард отыграл за ПСВ 36 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 9 передач. 0

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