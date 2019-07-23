«Наполи» подпишет Лосано вместо Хамеса

Мексиканский форвард ПСВможет продолжить карьеру в итальянском, сообщает Corriere dello Sport .

По информации источника, неаполитанцы уступили мадридскому «Атлетико» в борьбе за полузащитника «Реала» Хамесам Родригеса и могут вместо этого подписать 23-летнего Лосано.

«Наполи» уже интересовался мексиканским игроком, однако в тот момент итальянский клуб направил все силы на осуществление трансфера Хамеса.

Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до конца июня 2023 года. Текущую стоимость мексиканца портал Transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард отыграл за ПСВ 36 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 9 передач. 0