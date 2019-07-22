Перишич из-за конфликта с Конте может перебраться в АПЛ

Полузащитникможет сменить клуб этим летом, сообщает Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, игрок недоволен высказываниями главного тренера команды Антонио Конте и планирует перебраться в АПЛ.

20 июля «Интер» проиграл «Манчестер Юнайтед» на Международном кубке чемпионов (0:1), а Перишич вышел на замену в перерыве. После матча Конте заявил, что 30-летний хорват не подходит для роли, в которой он его видит.

Эти слова зацепили самого Перишича, который всерьез раздумывает над своим уходом из клуба.

Сейчас одними из главных претендентов на хорвата является «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». 0