Семин: Если бы не додавили в первом тайме, то с такой игрой нам было бы тяжело

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу над(2:1) в матче второго тура чемпионата России.

«Первый тайм провели хорошо. Мне казалось, во втором тайме нужен был третий центральный, потому что мы играли не лучшим образом и упустили преимущество. Может быть, из-за того, что провели замену в перерыве...

Первый матч с "Рубином" мне понравился, хотя там было много ошибок в обороне. Игра была хорошей в обеих таймах. Сегодня — наоборот, получилось все неравномерно.

Пропустив первый гол было волнение, но потом додавили. А если бы не додавили, то во втором с такой игрой нам было бы очень тяжело.

Мы рады что у нас есть три очка. Благодарим болельщиков, я думал, что сегодня придет их еще меньше. Жизнь продолжается!

–Судейство было предвзятым в сторону "Тамбова" в одном моменте. Конечно, Чорлуку сбили так, что там точно фол был. А остальное — нормально. И в ту, и в другую сторону были и плюсы, и минусы.

Как отреагировал на желтую карточку? Нормально. Нарушил и нарушил: я вышел из зоны, которую нельзя было покидать. Это правильно.

Быстрее бы ВАР ввели, для всех было бы менее болезненно, судейство стало бы качественнее», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0