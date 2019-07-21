Семин: Если бы не додавили в первом тайме, то с такой игрой нам было бы тяжело

«Первый тайм провели хорошо. Мне казалось, во втором тайме нужен был третий центральный, потому что мы играли не лучшим образом и упустили преимущество. Может быть, из-за того, что провели замену в перерыве...
Первый матч с "Рубином" мне понравился, хотя там было много ошибок в обороне. Игра была хорошей в обеих таймах. Сегодня — наоборот, получилось все неравномерно.
Пропустив первый гол было волнение, но потом додавили. А если бы не додавили, то во втором с такой игрой нам было бы очень тяжело.
Мы рады что у нас есть три очка. Благодарим болельщиков, я думал, что сегодня придет их еще меньше. Жизнь продолжается!
–Судейство было предвзятым в сторону "Тамбова" в одном моменте. Конечно, Чорлуку сбили так, что там точно фол был. А остальное — нормально. И в ту, и в другую сторону были и плюсы, и минусы.
Как отреагировал на желтую карточку? Нормально. Нарушил и нарушил: я вышел из зоны, которую нельзя было покидать. Это правильно.
Быстрее бы ВАР ввели, для всех было бы менее болезненно, судейство стало бы качественнее», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0