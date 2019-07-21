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    Семин: Если бы не додавили в первом тайме, то с такой игрой нам было бы тяжело

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче второго тура чемпионата России.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Первый тайм провели хорошо. Мне казалось, во втором тайме нужен был третий центральный, потому что мы играли не лучшим образом и упустили преимущество. Может быть, из-за того, что провели замену в перерыве...

    Первый матч с "Рубином" мне понравился, хотя там было много ошибок в обороне. Игра была хорошей в обеих таймах. Сегодня — наоборот, получилось все неравномерно.

    Пропустив первый гол было волнение, но потом додавили. А если бы не додавили, то во втором с такой игрой нам было бы очень тяжело.

    Мы рады что у нас есть три очка. Благодарим болельщиков, я думал, что сегодня придет их еще меньше. Жизнь продолжается!

    –Судейство было предвзятым в сторону "Тамбова" в одном моменте. Конечно, Чорлуку сбили так, что там точно фол был. А остальное — нормально. И в ту, и в другую сторону были и плюсы, и минусы.

    Как отреагировал на желтую карточку? Нормально. Нарушил и нарушил: я вышел из зоны, которую нельзя было покидать. Это правильно.

    Быстрее бы ВАР ввели, для всех было бы менее болезненно, судейство стало бы качественнее», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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