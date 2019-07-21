Григорян: Я увидел команду, которая вышла обыгрывать «Локомотив»

Главный тренер «Тамбова»прокомментировал поражение от(1:2) во 2-м туре чемпионата России.

«Трудно предъявить претензии к игрокам. Если без детального анализа, то по самоотдаче претензий нет.

По плану на игру… Как предъявлять претензии, если все складывалось по плану. Сказать, что два гола один за одним, как и с "Зенитом" — это закономерность, тоже не могу.

Но факт остается фактом, мы за несколько минут упускаем преимущество. Возможно, после перерыва "Локо" отдал инициативу специально, но я почувствовал, что мы можем сравнять счет.

Второй матч подряд мы выглядим достойно. Я увидел команду, которая вышла обыгрывать "Локомотив".

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Почему команды РПЛ массово переходят на игру в четыре защитника? Этот переход обусловлен попыткой доминировать, то есть играть с позиции силы.

Но сама по себе схема не говорит ни о чем. "Хоффенхайм" тоже играет в три защитника, но играет с позиции силы, а "Амкар" много лет качественно насыщал свою штрафную.

Так что вопрос не в схеме, а в тактике — в том, как тренеры хотят добиваться результата.

Очевидно, что с замены Бенито усиливает игру команды. И с "Зенитом", и с "Локо". Он будет выходить в старте, но это должно стать неожиданно, как, например, мое появление на телевидении.

Бенито — безусловно, открытие для премьер-лиги, это сильный игрок, но специфичный. Когда этот момент произойдет, я вам говорить не буду.

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Нет, график не убийственный. Вы смотрели прошлый тур, как играл "Арсенал"? Чем он сейчас уступает топ-клубам?

Для нас наоборот очень хороший график, потому что мы только формируем наши взаимодействия, формируемся как команда.

Может быть, даже хорошо, что эти три тура, когда мы становимся командой, проходим матчи с командами условно топ-уровня», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0