ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден Азар и Лука МодричХьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • 18:53
    • ПСЖ и «Реал» могут совершить громкий обмен
  • 18:27
    • Почеттино ответил на слухи касательно перехода Бэйла в «Тоттенхэм»
  • 18:25
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом»
  • 18:08
    • Каборе — в старте «Динамо» на матч с «Рубином»
  • 17:25
    • Бэйлом заинтересовался китайский «Цзянсу Сунин»
    Все новости спорта

    Григорян: Я увидел команду, которая вышла обыгрывать «Локомотив»

    Тамбов Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) во 2-м туре чемпионата России.

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Трудно предъявить претензии к игрокам. Если без детального анализа, то по самоотдаче претензий нет.

    По плану на игру… Как предъявлять претензии, если все складывалось по плану. Сказать, что два гола один за одним, как и с "Зенитом" — это закономерность, тоже не могу.

    Но факт остается фактом, мы за несколько минут упускаем преимущество. Возможно, после перерыва "Локо" отдал инициативу специально, но я почувствовал, что мы можем сравнять счет.

    Второй матч подряд мы выглядим достойно. Я увидел команду, которая вышла обыгрывать "Локомотив".

    Всё о футболе России

    Почему команды РПЛ массово переходят на игру в четыре защитника? Этот переход обусловлен попыткой доминировать, то есть играть с позиции силы.

    Но сама по себе схема не говорит ни о чем. "Хоффенхайм" тоже играет в три защитника, но играет с позиции силы, а "Амкар" много лет качественно насыщал свою штрафную.

    Так что вопрос не в схеме, а в тактике — в том, как тренеры хотят добиваться результата.

    Очевидно, что с замены Бенито усиливает игру команды. И с "Зенитом", и с "Локо". Он будет выходить в старте, но это должно стать неожиданно, как, например, мое появление на телевидении.

    Бенито — безусловно, открытие для премьер-лиги, это сильный игрок, но специфичный. Когда этот момент произойдет, я вам говорить не буду.

    Все футбольные трансферы

    Нет, график не убийственный. Вы смотрели прошлый тур, как играл "Арсенал"? Чем он сейчас уступает топ-клубам?

    Для нас наоборот очень хороший график, потому что мы только формируем наши взаимодействия, формируемся как команда.

    Может быть, даже хорошо, что эти три тура, когда мы становимся командой, проходим матчи с командами условно топ-уровня», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Волки» показали зубы. Дебютант потрепал нервы чемпиону
  • 15/07/2019 в 01:53
    •
  • Прогноз
  • «Сочи» — «Зенит»
  • 1.77
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рубин» еще раз набрать очки в Москве?
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Продолжит ли «Зенит» побеждать в новом сезоне?
  • «Сочи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Лидеры Восточной конференции смогут забить друг другу
  • «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020 Игры PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинкаPES 2020: новшества, эксклюзивы, подробности разработки, обзор и дата выхода 01:140
  • 18:05
    • «Спартак» интересуется нападающим «Штутгарта»
  • 15:50
    • Фелипе Луис покидает «Атлетико» свободным агентом
  • 15:04
    • «Реалу» интересен Дзаньоло
    ЦСКА Футбол Чудо от Акинфеева. Армейцы открыли домашний сезон победойПобеда ЦСКА над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 01:140
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» выиграет у чемпиона ФНЛ
  • 4.05
    •
  • 19:34
    • Григорян: Я увидел команду, которая вышла обыгрывать «Локомотив»
  • 19:10
    • Попов: VAR бы очень помог в матче со «Спартаком»
  • 18:52
    • Хохлов: Разобрали игру с «Арсеналом» и знаем свои ошибки
    Тонни де Вильена Футбол Характер есть, но где игра? «Краснодар» с трудом победил в УфеГостевая победа «Краснодара» — в нашем обзоре СМИ Вчера в 23:410
  • 10:47
    • РПЛ сделала заявление после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове
  • 09:17
    • Зидан заявил о скором уходе Бейла
  • 09:02
    • Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие