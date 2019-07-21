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    «Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо»

    «Динамо» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от казанского «Рубина» (0:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 36-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве. Башкиров перестарался в борьбе с Паршивлюком, получив вторую жёлтую карточку.

    Счет в матче не был открыт до третьей компенсированной минуты, когда Могилевец отпасовал в центр штрафной «Динамо», откуда Бека Микелтадзе пробил точно в угол ворот.

    Эта игра стала первой в чемпионате России с ВАР, но система не использовалась.

    Напомним, что ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов.

    «Рубин» набрал четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с одним очком осталось на 12-й позиции

    В третьем туре 26 июля «Динамо» также дома сыграет с «Уралом», а 29 июля «Рубин» примет «Ахмат».

    РПЛ. 2-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:0)
    Гол: Микелтадзе, 90+3«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Морозов, 68), Шуньич, Евгеньев, З.Плиев, Кардозу, Каборе, Юсупов (Панченко, 58), Шиманьски, Жоаузинью, Грулев (Шейдаев, 46)«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов (Степанов, 46), Давиташвили (Кварацхелия, 77), Иг.Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Башкиров, Кьяртанссон (Микелтадзе, 46)Предупреждения: Башкиров, 3. Давиташвили, 63. Панченко, 67. Степанов, 70. Каборе, 72. Шиманьски, 81. Кварацхелия, 90+1. Подберезкин, 90+3Удаление: Башкиров, 36 (грубая игра, вторая ж.к.)
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