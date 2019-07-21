«Динамо» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскоепотерпело домашнее поражение от казанского(0:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

На 36-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве. Башкиров перестарался в борьбе с Паршивлюком, получив вторую жёлтую карточку.

Счет в матче не был открыт до третьей компенсированной минуты, когда Могилевец отпасовал в центр штрафной «Динамо», откуда Бека Микелтадзе пробил точно в угол ворот.

Эта игра стала первой в чемпионате России с ВАР, но система не использовалась.

Напомним, что ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов.

«Рубин» набрал четыре очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с одним очком осталось на 12-й позиции

В третьем туре 26 июля «Динамо» также дома сыграет с «Уралом», а 29 июля «Рубин» примет «Ахмат».