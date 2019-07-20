В «Краснодаре» пока не думают о Лиге чемпионов, заявил Матвеев

Тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после победы в матче 2-го тура чемпионата России над(3:2).

«Матч сложился очень динамично. Первый тайм был в пользу "Уфы".

У нас был хороший контроль, но не хватало игроков, так скажем, впереди, именно между атакующей линией и центральной.

Поэтому у нас не получалось завершать атаки. В перерыве сделали пару перестановок.

Во втором тайме нам повезло забить быстрый мяч. Это сыграло роль для нас. Ребята сделали свою работу очень хорошо.

Знаете, нам надо наладить связь. У нас выпало четыре человека: двое ушло, двое травмировано. Самая большая проблема — наладить связи. Нам нужно время.

Почему не вышел на поле Стоцкий? Так решил тренер. Не могу говорить, что это — плюс или минус. Так решил наш тренерский штаб.

Жеребьевка квалификации Лиги чемпионов? Вы знаете, мы не думаем об этом вообще. Готовимся к следующему матчу.

Все мысли только первом туре с "Ахматом", сейчас с "Уфой". Думать о том, что будет только через две недели не вижу смысла.

Газинский выбыл надолго. Скопинцев — это больше к медикам, но, думаю, недели две-три. Это неточно, надо уточнять», — приводит слова тренера пресс-служба «Уфы». 0