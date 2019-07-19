Сальвио вернулся в Аргентину

Полузащитникпродолжит свою карьеру в родной Аргентине, подписав контракт с, сообщает официальный сайт клуба из Буэнос-Айреса.

Сумма трансфера составила около семи миллионов евро, а контракт с 29-летним игроком рассчитан до лета 2022 года.

Сальвио покинул Аргентину девять лет назад, перебравшись в мадридский «Атлетико». А в последние годы он играл за «Бенфику».

В прошлом сезоне Эдуардо провел 28 поединков за «орлов», в которых забил шесть голов и отдал пять ассистов.

✍ ¡Toto Salvio firmó su contrato y es nuevo refuerzo de #Boca! pic.twitter.com/iTzkBTQAre — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 18 июля 2019 г.

0