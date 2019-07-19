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    «Локомотив» нацелился на хавбека сборной Перу

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    Московский «Локомотив» хочет подписать полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса, утверждает Libero.pe.

    Эдисон Флорес
    Эдисон Флорес

    По информации источника, за 25-летнего хавбека мексиканского «Монаркас Морелия» «железнодорожники» предложили 12 млн. евро.

    Клуб готов отпустить футболиста, однако требует за него на 3 млн евро больше. Всё указывает на то, что в ближайшее время игрок переберётся в Россию.

    В минувшем сезоне Флорес на клубном уровне принял участие в 28 играх. На счету полузащитника 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.

    Контракт перуанца с его клубом рассчитан до лета 2022 года.

    На Кубке Америки—2019 сборная Перу дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 1:3. Флорес сыграл на этом турнире 6 матчей и забил 2 гола. 0

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