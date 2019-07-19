«Локомотив» нацелился на хавбека сборной Перу

Московскийхочет подписать полузащитника сборной Перу, утверждает Libero.pe.

По информации источника, за 25-летнего хавбека мексиканского «Монаркас Морелия» «железнодорожники» предложили 12 млн. евро.

Клуб готов отпустить футболиста, однако требует за него на 3 млн евро больше. Всё указывает на то, что в ближайшее время игрок переберётся в Россию.

В минувшем сезоне Флорес на клубном уровне принял участие в 28 играх. На счету полузащитника 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Контракт перуанца с его клубом рассчитан до лета 2022 года.

На Кубке Америки—2019 сборная Перу дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 1:3. Флорес сыграл на этом турнире 6 матчей и забил 2 гола. 0