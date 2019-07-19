«Бенфика» — лидер Европы по трансферной прибыли за пять лет

Transfermarkt опубликовал рейтинг европейских клубов, имеющих лучший баланс трансферных доходов и расходов с лета 2014 года.

Лидером рейтинга стала «Бенфика», потратившая за пятилетний период 180 миллионов евро и заработавшая 707 миллионов евро. Прибыль от трансферной деятельности португальского клуба составила 527 миллионов.

В десятку попал донецкий «Шахтер», прибыль которого составила около 117 миллионов евро.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Бенфика» — 527,2 млн евро;

2. «Монако» — 359,4 млн евро;

3. «Порту» — 235,9 млн евро;

4. «Аякс» — 212,9 млн евро;

5. «Ред Булл Зальцбург» — 210,9 млн евро;

6. «Лион» — 140,7 млн евро;

7. «Дженоа» — 128,9 млн евро;

8. «Шахтер» — 117,3 млн евро;

9. «Спортинг» — 110,8 млн евро;

10. «Атлетик» — 107,1 млн евро. 0