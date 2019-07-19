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    «Бенфика» — лидер Европы по трансферной прибыли за пять лет

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    Transfermarkt опубликовал рейтинг европейских клубов, имеющих лучший баланс трансферных доходов и расходов с лета 2014 года.

    Жуан Фелиш перешел из «Бенфики» в «Атлетико»
    Жуан Фелиш перешел из «Бенфики» в «Атлетико»

    Лидером рейтинга стала «Бенфика», потратившая за пятилетний период 180 миллионов евро и заработавшая 707 миллионов евро. Прибыль от трансферной деятельности португальского клуба составила 527 миллионов.

    В десятку попал донецкий «Шахтер», прибыль которого составила около 117 миллионов евро.

    Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

    1. «Бенфика» — 527,2 млн евро;
    2. «Монако» — 359,4 млн евро;
    3. «Порту» — 235,9 млн евро;
    4. «Аякс» — 212,9 млн евро;
    5. «Ред Булл Зальцбург» — 210,9 млн евро;
    6. «Лион» — 140,7 млн евро;
    7. «Дженоа» — 128,9 млн евро;
    8. «Шахтер» — 117,3 млн евро;
    9. «Спортинг» — 110,8 млн евро;
    10. «Атлетик» — 107,1 млн евро. 0

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