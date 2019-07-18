Мирзов: Делал все для того, чтобы попасть в такую команду, как «Спартак»

Полузащитникпрокомментировал подписание контракта со

Напомним, «Спартак» объявил о подписании трехлетнего контракта с хавбеком «Ростова», который в прошлом сезоне играл на правах аренды в «Арсенале».

«Горжусь, что попал в такую команду. Делал все для того, чтобы попасть в такую команду. И судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России.

В прошлом сезоне удалось прибавить в атакующем футболе, у нас в Туле собралась отличная команда, плюс все тренеры и руководители делали все, чтобы бороться за верхние места в турнирной таблице, это и помогло попасть в сборную, за что всем большое спасибо.

Олег Кононов хотел меня видеть в "Спартаке", да и мне тоже хотелось играть под его руководством в таком клубе, поэтому я и оказался здесь.

Поздравил ли меня Бакаев? Нет, мало кто знает о контракте, так что пока нет. Цель — выходить на поле в каждом матче, забивать голы, отдавать передачи и радовать болельщиков.

Буду стараться делать все, что от меня зависит, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, в какой команде буду играть, так что ответственность уже намного выше», — сказал игрок в интервью клубной пресс-службе. 0