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    БАТЭ вырвал победу у «Пяста» и вышел во 2-й раунд квалификации ЛЧ

    Лига чемпионов БАТЭ Календарь Лиги чемпионов
    Польский «Пяст» на своем поле уступил борисовскому БАТЭ (2:1) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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    Счет в матче на 21-й минуте открыли хозяева — отличился Якуб Червински. На 82-й минуте БАТЭ получил право на пенальти, который реализовал Эрвен Мукам.

    А на 87-й минуте Захар Волков принес победу белорусам.

    Первый матч завершился со счетом 1:1. БАТЭ по сумме двух матчей вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с норвежским «Русенборгом».

    В параллельной встрече «Астана» на чужом поле уступила румынскому «ЧФР Клуж» со счетом 1:3.

    Футболисты казахстанского клуба первыми открыли счет, однако затем пропустили три мяча в ответ.

    Во втором квалификационном раунде команда экс-наставника российских «Кубани» и «Динамо» Дана Петреску встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. 0

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