БАТЭ вырвал победу у «Пяста» и вышел во 2-й раунд квалификации ЛЧ

Польскийна своем поле уступил борисовскому(2:1) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Счет в матче на 21-й минуте открыли хозяева — отличился Якуб Червински. На 82-й минуте БАТЭ получил право на пенальти, который реализовал Эрвен Мукам.

А на 87-й минуте Захар Волков принес победу белорусам.

Первый матч завершился со счетом 1:1. БАТЭ по сумме двух матчей вышел в следующую стадию турнира, где сыграет с норвежским «Русенборгом».

В параллельной встрече «Астана» на чужом поле уступила румынскому «ЧФР Клуж» со счетом 1:3.

Футболисты казахстанского клуба первыми открыли счет, однако затем пропустили три мяча в ответ.

Во втором квалификационном раунде команда экс-наставника российских «Кубани» и «Динамо» Дана Петреску встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. 0