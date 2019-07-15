Михайлович: Сейчас я переживаю тяжелый момент, но мне очень повезло, ведь я не один

Бывший футболист и тренервыразил благодарность всем людям, которые присылали ему письма со словами поддержки, после того, как ему поставили диагноз с лейкемией, пишет Sports.Ru

«Иногда в жизни ты оказываешься перед соперником, которого трудно победить. Или перед проблемой, которую тяжело решить. Я сейчас переживаю такой момент, но мне очень повезло, ведь я знаю, что я не один. Я выяснил, что у меня есть невероятная поддержка», — текст из открытого письма Михайловича приводит La Gazzetta dello Sport.

Серб отметил, что за короткий период времени люди подарили ему много позитивной энергии, которая, по его словам, позволит бороться с лейкемией.

Также менеджер «Болоньи» написал, что не смог быстро ответить на все сообщения по ряду причин, однако он уверяет общественность, что ознакомился с каждым письмом, присланным ему. 0