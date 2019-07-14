Семак: Вместо того, чтобы забить третий, пропустили

Главный тренер «Зенита»прокомментировал итог матча 1-го тура премьер-лиги с(2:1).

«Сложная игра. В первом тайме недостаточно быстро и остро атаковали. А во втором тайме играли значительно лучше, смогли забить два быстрых мяча.

Но вместо того, чтобы забить третий, пропустили. Нервозность присутствовала в концовке, скользкий счет наложил отпечаток на игру.

Мне понравилось, как Жирков и Дуглас взаимодействовали. Юру отправили выше, так как он в хорошей форме находится.

По Дриусси сложно. В первом тайме только левый фланг более-менее работал. А Дриусси смещался в центр, выполнял большой обьем работы.

Но не от него одного зависит острота. Во втором тайме чуть изменили расположение игроков.

Дуглас играл в опорной зоне в "Гамбурге". Барриос только вернулся, в первом тайме не было игрока, который хорошо работал бы с мячом. Ерохина подняли наверх, Дугласа переместили в центр поля, он там смотрелся хорошо.

Мы шагаем вперед. У нас очень большое количество игроков на контракте. Надо сначала сократить число игроков.

Потом уже будем усиливать те позиции, которые нуждаются в усилении. Будет возможность взять игрока — возьмем. Это все происходит не так быстро», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0