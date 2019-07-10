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    Тарасов был в шоке от отказа «Локомотива» оплачивать операцию

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    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о конфликте с клубом из-за операции.

    Дмитрий Тарасов
    Дмитрий Тарасов

    «Вышел на замену, получил травму. Меня унесли на носилках, я почувствовал, что у меня надрыв мышцы. Прошел обследование, мне сказали, что у меня тяжелый надрыв, два месяца надо восстанавливаться. Я хромал, не мог ходить.

    У нас был отпуск. Я сделал дома специальный укол и улетел отдыхать в Турцию. Вернулся и встретился с президентом.

    Мы разговаривали часа полтора-два. Это была добрая, душевная встреча. Но мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт.

    Он у меня действовал еще где-то полмесяца. А команда же собирается на медосмотр, летит на сборы. Я сказал: "Василий Александрович, можно я тогда не полечу?" Хотя по контракту должен был. Но попросил полететь на реабилитацию в Рим — у "Локомотива" контракт с клиникой "Вилла Стюарт".

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    • Сказал: "Я бы занялся ногой. Мне надо восстановиться и найти команду". Он ответил: "Да, без проблем, езжай. Мы все сделаем". Пришел на УЗИ в Москве с полной уверенностью, что есть улучшения, а мне говорят, что необходима операция.

    Прилетаю с женой в Рим. Сказал: "Получил повреждение в матче, обследуйте меня и скажите, как лечить". Врач долго смотрел и один в один повторил те же слова, которые мне сказали на УЗИ: "Необходима операция". Я, честно говоря, охренел — мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займет два-два с половиной месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую жопу я попал.

    После этого я пришел попросить свой родной клуб, в котором провел девять лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Мне нужна была футбольная практика, чтобы набрать форму. Я все это объяснил и получил в ответ категоричное: "Нет".

    Но дальше я просто охренел. Окей, мне сказали "нет". Но потом меня спрашивают в лоб: "А тебе кто будет операцию оплачивать?" У меня давление поднялось или упало, не знаю. Я был в шоке. Ответил: "Ну, клуб. Мы же с вами разговаривали две недели назад".

    Мне ответили: "Мы говорили про реабилитацию". Я напомнил: "Но у вас же контракт с этой клиникой. Я делал операцию, когда у меня еще был период контракта. Операцию я сделал 20 июня, а контракт был рассчитан до 30-го".

    Какая цена вопроса? 10 тысяч евро. Не знаю, зажал клуб или нет, но мне так ответили», — рассказал Тарасов в интервью каналу T-Killah в YouTube. 0

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