ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Перу покончил с пребыванием Чили на троне Южной АмерикиПеру шокировал Чили и покончил с 44-летним ожиданием финала
  • 21:36
    • Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА
  • 21:06
    • «Краснодар» обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Матч Премьер
  • 19:57
    • Российские теннисистки установили национальный антирекорд
  • 19:46
    • Форвард «Зенита» перешел в «Сочи»
  • 19:27
    • ПСЖ подписал Эрреру
    Все новости спорта

    Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА

    Суперкубок УЕФА УЕФА Футбол России Рубин
    Казань будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов, сообщил президент РФС Александр Дюков.

    «Казань Арена»
    «Казань Арена»

    «Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу руководства республики Татарстан по выдвижению города на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада 2013 года и другие статусные турниры.

    Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

    Стадион «Казань Арена» был открыт в 2013 году, а первый футбольный матч принял в 2014-м.

    На арене проводились игры чемпионата мира 2018 года. Вместимость стадиона — 45 тысяч зрителей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Без паники. Три поражения ЦСКА ничего не значат
  • 00:33
    •
  • Прогноз
  • Уганда — Сенегал
  • 1.64
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто сможет добыть историческое достижение?
  • «НСИ Рунавик» — «Баллимена Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Пройдет ли «Европа» «Сан-Жулию»?
  • «Европа» — «Сан-Жулиа». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Сможет ли «Клифтонвилл» пройти своего четвертого противника в еврокубках?
  • «Клифтонвилл» — «Барри Таун». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Ростов» Футбол Без паники. Три поражения ЦСКА ничего не значатОбзор СМИ после поражения «армейцев» от «Ростова» на предсезонном турнире в Австрии 00:330
  • 17:54
    • Испания не пустила Россию в полуфинал Евробаскета
  • 17:34
    • Буффон подписал контракт с «Ювентусом»
  • 17:06
    • «Ростов» пожаловался в РФС на оскорбления со стороны «Чайки»
    Бразилия впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Америки Футбол Лучшая Бразилия за много летРеакция прессы на матч Бразилия — Аргентина Вчера в 17:400
  • Экспресс дня

  • Что принесут ответки в предвариловке Лиги Европы?
  • 2.76
    •
  • 21:22
    • Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона
  • 17:23
    • Адвокат Мамаева собирается подавать на УДО на следующей неделе
  • 16:49
    • «Вильярреал» усилился чемпионом мира в составе сборной Испании
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Хачанов, Медведев, Джокович и Свитолина прошли в третий кругОбзор матчей третьего дня Уимблдонского турнира Вчера в 22:360
  • 16:19
    • Первое «Эль Класико» сезона 2019/20 пройдет 27 октября
  • 16:03
    • Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
  • 15:51
    • «Манчестер Сити» объявил о приобретении полузащитника «Атлетико»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие