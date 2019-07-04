Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА

будет претендовать на проведение матча за2022 и 2023 годов, сообщил президент

«Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу руководства республики Татарстан по выдвижению города на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада 2013 года и другие статусные турниры.

Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Стадион «Казань Арена» был открыт в 2013 году, а первый футбольный матч принял в 2014-м.

На арене проводились игры чемпионата мира 2018 года. Вместимость стадиона — 45 тысяч зрителей. 0