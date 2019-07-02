УЕФА прокомментировал идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил возможность расширения российской Премьер-лиги за счет команд из СНГ.

«Внутренние соревнования являются основой футбола в Европе. Хотя в некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений.

Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах», — цитирует «РБК-Спорт» заявление УЕФА.

Напомним, ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер выступил с идеей расширения РПЛ за счет приглашения зарубежных команд. 0