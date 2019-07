Бенитес — главный тренер китайского «Далянь Ифан»

после завершения сезона-2018/19 покинул английскийи перебрался в Китай.

Сегодня, 2 июля, испанец был представлен в качестве главного тренера китайского «Далян Ифань». Об этом сообщает официальный Twitter тренера. Официальной информации об условиях контракта пока нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Китае 59-летний испанский специалист будет зарабатывать 15 миллионов долларов в год. Это в два раза больше, чем Бенитес получал в «Ньюкасле».

Бенитес тренировал «Ньюкасл» с 2016 года. В прошедшем сезоне клуб занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

After a long path... We start a new challenge! I´m happy to begin this new project with Dalian Yifang. #ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh