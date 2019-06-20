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    «Зенит» и «Уфа» могут обменяться домашними матчами

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что башкирский клуб может договориться с «Зенитом» об изменениях в календаре российской Премьер-лиги.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Клубы могут обменяться кругами для проведения домашних матчей. Первая встреча между «Уфой» и «Зенитом» состоится в рамках 7-го тура. Она назначена на 24 августа и должна пройти в Санкт-Петербурге. Игра второго круга состоится в 21-м туре 8 марта в Уфе.

    «Обращение связано с климатическими условиями, мы попросили об этом "Зенит". Лучше нам принимать соперника в теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду. Поэтому и попросили. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает.

    Мы просили и "Сочи" поменяться кругами, но клуб отказался. Мне кажется, играть в Сочи в августе, а в ноябре у нас — это смешно.

    Но это решение "Сочи", потому что у них получалось бы четыре выездных матча подряд», — цитирует Газизова ТАСС. 0

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