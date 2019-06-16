Луценко рассказал, что повлияло на его переход в «Арсенал»

Нападающий Евгений Луценко рассказал, что сделал выбор в пользу «Арсенала» из-за участие тульской команды в Лиге Европы и личной заинтересованности главного тренера Игоря Черевченко.

«Руководство "Арсенала" вышло на меня напрямую, а не через окольные пути, как очень часто в последнее время бывает в нашем футболе.

Насколько мне известно, Игорь Геннадьевич Черевченко одобрил мою кандидатуру. Это стало одним из ключевых факторов при подписании контракта.

Практически не раздумывал и очень рад оказаться в составе тульской команды. Считаю, что переезд в Тулу для меня — шаг вперед.

Если говорить о клубе, то я сам видел, как команда из года в год прогрессирует. Несколько лет назад "Арсенал" еще был во второй лиге, а сейчас пробился в еврокубки.

Такого результата некоторые команды не могут достигнуть и за десятилетия. Думаю, этот прогресс продолжится, надеюсь, смогу прогрессировать вместе с командой.

Квалификация Лиги Европы стала одним из ключевых факторов при переходе, безусловно. Каждый футболист мечтает играть в команде, которая борется за места в верхней части турнирной таблицы и выступает в Европе. Я не исключение.

Сейчас буду заниматься по индивидуальной программе. Перед вторым сбором снимут гипс, и в Австрии начну заниматься в общей группе», — приводит слова игрока пресс-служба «Арсенала».

Луценко заключил двухлетний контракт с «Арсеналом». 0