«Спартак» предлагает 20 миллионов евро за хавбека «Брайтона»

Московскийпроявляет интерес к полузащитнику «Брайтона» сообщил в своем твиттере журналист Crack Deportivo Луис Фрегосси.

По информации источника, красно-белые предлагают 20 миллионов евро за 20-летнего аргентинца. На Мак Аллистера также претендует «Бока Хуниорс».

«Брайтон» приобрел футболиста у «Архентинос Хуниорс» зимой 2019 года за 5 миллионов евро, а затем отдал его обратно в аренду до конца сезона.

Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Мак Аллистер провел 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. 0