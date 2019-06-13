«Спартак» предлагает 20 миллионов евро за хавбека «Брайтона»

Алексис Мак Аллистер
globallookpress.com
По информации источника, красно-белые предлагают 20 миллионов евро за 20-летнего аргентинца. На Мак Аллистера также претендует «Бока Хуниорс».
«Брайтон» приобрел футболиста у «Архентинос Хуниорс» зимой 2019 года за 5 миллионов евро, а затем отдал его обратно в аренду до конца сезона.
Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
В минувшем сезоне Мак Аллистер провел 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. 0