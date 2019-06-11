Де Лигт примет решение о будущем в отпуске

Защитник «Аякса»высказался о своем будущем.

«Конечно, было бы здорово перейти в "Барселону", но мне нужно решить, что будет лучше для меня.

Я по-прежнему не знаю, что говорит мое сердце. Я все это время концентрировался на "Аяксе" и на сборной Голландии.

За время отпуска я смогу подумать об этом и решить, что мне делать в будущем. Я не знаю, когда вопрос будет решен, но я воспользуюсь этим временем.

Возможно, еще не время для перехода. Мне нужно оценить все и решить за время отпуска», — сказал де Лигт в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что на де Лигта претендует не только «Барселона», но и «Пари Сен-Жермен». 0