«Краснодар» усилился игроком «Рубина»

Защитникстал игроком сообщает пресс-служба «быков».

Футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с краснодарским клубом до июня 2021 года.

Камболов выступал за «Рубин» с 2014 года. Он провел в составе команды 119 матчей и забил один гол. Его контракт с казанским клубом истекал зимой 2020 года.

Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов.

Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk

Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы. Футболист прошел мед. обследование и уже подписал контракт с клубом до июня 2021 года. pic.twitter.com/ucsWXmtF74 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 juni 2019

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