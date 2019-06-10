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    «Краснодар» усилился игроком «Рубина»

    Трансферы Футбол России Краснодар Рубин
    Защитник «Рубина» Руслан Камболов стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

    Руслан Камболов
    Руслан Камболов

    Футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с краснодарским клубом до июня 2021 года.

    Камболов выступал за «Рубин» с 2014 года. Он провел в составе команды 119 матчей и забил один гол. Его контракт с казанским клубом истекал зимой 2020 года.

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