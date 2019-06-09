Куман: Было бы здорово победить Португалию в финале на ее территории

Главный тренер сборной Голландииподелился ожиданиями от предстоящего матча с Португалией в финале Лиги наций.

«Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место. Теперь мы в финале. Играть в финале — это удовольствие, а не давление. Было бы здорово победить Португалию в финале на ее территории.

У нас есть план, ровно как и у соперника. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы. Это финал, и здесь все возможно», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Финал Португалия — Голландия состоится 9 июня в Порту, начало — в 21:45 мск. 0