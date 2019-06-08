СМИ: Моуринью хотят видеть в сборной Бразилии

Бывший главный тренерможет возглавить

Об этом сообщает A Bola.

Отмечается, что представители Бразильской конфедерации футбола уже контактировали с португальским специалистом. Моуринью предложат работу, если сборная Бразилии не сможет успешно выступить на Кубке Америки под руководством Тите.

Источник отмечает, что приоритетной для Моуринью является работа в клубе, однако в сборной Бразилии надеются убедить тренера.

Напомним, португалец еще не работал с национальными сборными.

Моуринью остается без работы с декабря — после того, как был уволен из «Манчестер Юнайтед». 0