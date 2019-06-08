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    СМИ: Моуринью хотят видеть в сборной Бразилии

    Сборная Бразилии Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    Об этом сообщает A Bola.

    Отмечается, что представители Бразильской конфедерации футбола уже контактировали с португальским специалистом. Моуринью предложат работу, если сборная Бразилии не сможет успешно выступить на Кубке Америки под руководством Тите.

    Источник отмечает, что приоритетной для Моуринью является работа в клубе, однако в сборной Бразилии надеются убедить тренера.

    Напомним, португалец еще не работал с национальными сборными.

    Моуринью остается без работы с декабря — после того, как был уволен из «Манчестер Юнайтед». 0

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