СМИ: Моуринью хотят видеть в сборной Бразилии

Жозе Моуринью
globallookpress.com
Об этом сообщает A Bola.
Отмечается, что представители Бразильской конфедерации футбола уже контактировали с португальским специалистом. Моуринью предложат работу, если сборная Бразилии не сможет успешно выступить на Кубке Америки под руководством Тите.
Источник отмечает, что приоритетной для Моуринью является работа в клубе, однако в сборной Бразилии надеются убедить тренера.
Напомним, португалец еще не работал с национальными сборными.
Моуринью остается без работы с декабря — после того, как был уволен из «Манчестер Юнайтед». 0