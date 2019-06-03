Платини заявил об отсутствии легитимности у Инфантино

Бывший президент УЕФАвысказался о главе ФИФА

«Он очень хороший юрист, очень хороший генеральный секретарь, но у него нет никакой легитимности, он не заслуживает доверия в качестве президента ФИФА.

В течение десяти лет его рвало от ФИФА. Когда я говорю "рвало", я немного преувеличиваю, но все знают, что он постоянно критиковал ФИФА.

Как можно продвигать женский футбол, если ты всегда насмехался над ним? Инфантино никогда не верил в него», — цитирует Платини L’Equipe.

Экс-игрок «Ювентуса» был отстранен ФИФА от футбола до октября 2019 года за нарушение этических норм. Таким образом, француз не сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ФИФА, на которых у Инфантино не будет конкурентов. 0