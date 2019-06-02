Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Бенфике»

Кейлор Навас
globallookpress.com
Как утверждает источник, в услугах костариканца заинтересована «Бенфика», которая в ближайшее время обсудит детали перехода с «Королевским клубом».
Ранее «Бенфика» вела переговоры с «Барселоной» по поводу трансфера вратаря Яспера Силлессена, но каталонский клуб установил ценник за голландца в размере 60 миллионов евро, что снизило интерес лиссабонского клуба.
В сезоне 2018/19 на Навас провел 21 поединок в составе «Реала» и пропустил в этих встречах 21 мяч. В семи матчах вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности. 0