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    Силвиньо возглавил «Лион»

    Лион Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги 1
    Новым главным тренером «Лиона» стал 45-летний бразильский специалист Силвиньо, сообщает клубная пресс-служба.

    Жуниньо и Силвиньо
    Жуниньо и Силвиньо

    Французы также объявили о назначении бывшего футболиста Жуниньо на должность спортивного директора.

    Силвиньо ранее входил в тренерский штаб сборной Бразилии, а также работал ассистентом наставника в «Интере» и нескольких бразильских клубах.

    В ходе карьеры игрока он защищал цвета «Коринстианса», «Арсенала», «Сельты», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

    Жуниньо, будучи футболистом, выступал за «Лион» с 2000 по 2009 год, сыграв более 300 матчей. Также он успел поиграть на родине, в США и Катаре.

    На посту наставника команды Силвинью сменил Бруно Женезио, под руководством которого клуб из Лиона занял третье место в минувшем сезоне чемпионата Франции. 0

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