Силвиньо возглавил «Лион»

Новым главным тренеромстал 45-летний бразильский специалист, сообщает клубная пресс-служба

Жуниньо и Силвиньо twitter.com/OL 1000 Фрибет для всех Забрать!

Французы также объявили о назначении бывшего футболиста Жуниньо на должность спортивного директора.

Силвиньо ранее входил в тренерский штаб сборной Бразилии, а также работал ассистентом наставника в «Интере» и нескольких бразильских клубах.

В ходе карьеры игрока он защищал цвета «Коринстианса», «Арсенала», «Сельты», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Жуниньо, будучи футболистом, выступал за «Лион» с 2000 по 2009 год, сыграв более 300 матчей. Также он успел поиграть на родине, в США и Катаре.

На посту наставника команды Силвинью сменил Бруно Женезио, под руководством которого клуб из Лиона занял третье место в минувшем сезоне чемпионата Франции. 0