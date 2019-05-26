Бартомеу не считает поражение от «Валенсии» виной тренера

Президент «Барселоны»прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:2) в финальном матче Кубка Испании.

«Выиграть не получилось. Прежде всего, я хотел бы поздравить "Валенсию", ставшую достойным победителем Кубка.

Мы очень старались во втором тайме, упорно работали. Это важно. Мы владели мячом 80 процентов времени, но выиграла команда, которая забила больше мячей.

Вальверде? Он наш тренер, у него есть контракт. Поражение — не вина тренера. У нас было много шансов, но мяч не залетал в ворота. Иногда у вас много ударов, но в расчет идут только голы», — приводит слова Бартомеу Sport.es. 0