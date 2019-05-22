Кака хочет стать спортивным директором «Милана»

Бывший футболист итальянского «Милана»рассказал, что готовиться к освоению новой специальности и хотел бы начать свою карьеру менеджера в итальянской команде.

«Я собираюсь вернуться в футбол, возможно, в должности спортивного директора. В августе я заканчиваю курсы по спортивному менеджменту, посмотрим, как все сложится дальше.

Было бы здорово начать новый этап карьеры в "Милане". С этой командой меня связывают самые теплые воспоминания, к тому же она известна и уважаема во всем мире.

Хотя, признаюсь, мне будет тяжело находиться вдали от своих детей на протяжении длительного периода времени», — цитирует Кака Football Italia .

37-летний бразилец завершил карьеру игрока в 2017 году. В составе «Милана» он выступал в 2003-2009 и 2013–2014 годах.

С красно-черными он становился чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. 0