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    «Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы

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    Объявлены стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на матч 29-го тура российской Премьер-лиги.

    «Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
    «Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Вомбергар.

    Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Бизяк.

    «Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

    Запасные: Довбня, Руденко, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

    Матч «Уфа» — «Оренбург» состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало игры — в 14:00 по мск.

    «Уфа» с 26 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» (37 баллов) — на девятой позиции. 0

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