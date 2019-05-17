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    Неймар и Коутиньо вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки

    Сборная Бразилии Кубок Америки-2019 Латинская Америка Календарь Кубка Америки-2019
    Конфедерация бразильского футбола опубликовала состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2019.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Кассио («Коринтианс»).

    Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Алекс Сандро («Ювентус»), Эдер Милитао («Порту»), Фагнер («Коринтианс»).

    Полузащитники: Аллан («Наполи»), Артур, Филиппе Коутиньо (оба — «Барселона»), Каземиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Лукас Пакета («Милан»).

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Давид Нерес («Аякс»).

    Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Команда Тите на групповой стадии встретится со сборными Боливии, Венесуэлы и Перу. 0

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