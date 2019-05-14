«Ростов» попросил главу департамента судейства навести порядок

«Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС

В обращении высказывается просьба прокомментировать некоторые моменты из последних игр команды и разобраться в департаменте судейства.

«Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства.

ФК "Ростов" надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе», — говорится в сообщении пресс-службы клуба. 0