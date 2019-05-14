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    «Ростов» попросил главу департамента судейства навести порядок

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    «Ростов» обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

    Александр Егоров
    Александр Егоров

    В обращении высказывается просьба прокомментировать некоторые моменты из последних игр команды и разобраться в департаменте судейства.

    «Уважаемый Александр Анатольевич! Мы обращались к вам ранее и обращаемся в очередной раз с просьбой прокомментировать некоторые моменты из последних игр (представлены на видео) и навести порядок в департаменте судейства.

    ФК "Ростов" надеется, что оставшиеся матчи чемпионата и Кубка России по футболу пройдут при объективном и качественном судействе», — говорится в сообщении пресс-службы клуба. 0

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