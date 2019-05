Защитник «Ливерпуля» признан игроком сезона АПЛ

Защитникпризнан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам сезона, сообщается на официальном сайте команды.

Обладатель приза определялся по итогам голосования болельщиков, капитанов 20 команд Премьер-лиги и футбольных экспертов.

Помимо голландца на приз претендовали: Серхио Агуэро (нападающий, «Манчестер Сити»), Эден Азар (полузащитник, «Челси»), Садио Мане (нападающий, «Ливерпуль»), Мохамед Салах (нападающий, «Ливерпуль»), Бернарду Силва (полузащитник, «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг (нападающий, «Манчестер Сити»).

В текущем сезоне ван Дейк принял участие во всех 37 играх «красных» в чемпионате Англии, в которых забил четыре гола. Также на его счету 11 матчей в Лиге чемпионов, где он забил два мяча.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем приза стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Congratulations, @VirgilvDijk! 🙌

VVD is the 2018/19 @premierleague Player of the Season. 👏🔥 pic.twitter.com/TeB2n7MZ57