Защитник «Ливерпуля» признан игроком сезона АПЛ

Обладатель приза определялся по итогам голосования болельщиков, капитанов 20 команд Премьер-лиги и футбольных экспертов.
Помимо голландца на приз претендовали: Серхио Агуэро (нападающий, «Манчестер Сити»), Эден Азар (полузащитник, «Челси»), Садио Мане (нападающий, «Ливерпуль»), Мохамед Салах (нападающий, «Ливерпуль»), Бернарду Силва (полузащитник, «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг (нападающий, «Манчестер Сити»).
В текущем сезоне ван Дейк принял участие во всех 37 играх «красных» в чемпионате Англии, в которых забил четыре гола. Также на его счету 11 матчей в Лиге чемпионов, где он забил два мяча.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем приза стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Congratulations, @VirgilvDijk! 🙌— Liverpool FC (@LFC) 12 мая 2019 г.
VVD is the 2018/19 @premierleague Player of the Season. 👏🔥 pic.twitter.com/TeB2n7MZ57