«Спартак» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийв домашнем матче обыгралв 28-м туре российской Премьер-лиги — 1:0 (1:0).

Единственный мяч в игре был забит на 11-й минуте форвардом «красно-белых» Зе Луишем, который отличился со второго этажа с передачи Лоренсо Мельгарехо.

«Спартак» набрал 46 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 26 баллами осталась на 14-й строчке.

В 29-м туре «Спартак» 18 мая сыграет в Самаре против «Крыльев Советов», а уфимцы в этот же день примут «Оренбург».