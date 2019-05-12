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    «Спартак» минимально переиграл «Уфу» в Москве

    «Спартак» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Московский «Спартак» в домашнем матче обыграл «Уфу» в 28-м туре российской Премьер-лиги — 1:0 (1:0).

    Зе Луиш

    Единственный мяч в игре был забит на 11-й минуте форвардом «красно-белых» Зе Луишем, который отличился со второго этажа с передачи Лоренсо Мельгарехо.

    «Спартак» набрал 46 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 26 баллами осталась на 14-й строчке.

    В 29-м туре «Спартак» 18 мая сыграет в Самаре против «Крыльев Советов», а уфимцы в этот же день примут «Оренбург».

    Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (1:0)
    Гол: Зе Луиш, 11«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Ташаев (Мелкадзе, 86), Фернанду, Зобнин, Умяров, Мельгарехо (Глушенков, 80), Зе Луиш (Луиз Адриану, 71)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Йокич (Бизяк, 85), Круговой, Карп, Ванек (Вомбергар, 62), Тилль, Игбун, Сысуев (Алиев, 90)Предупреждения: Зобнин, 39. Игбун, 42. Карп, 45+1. Тилль, 77
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