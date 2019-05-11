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    «Лацио» на выезде обыграл «Кальяри»

    «Кальяри» — «Лацио»: счет матча 1:2, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Кальяри Лацио Календарь Серии А
    Римский «Лацио» одержал гостевую победу над «Кальяри» (2:1) в 36-м туре чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 31-й минуте открыл полузащитник гостей Луис Альберто, забив с близкого расстояния после передачи Адама Марушича.

    Во втором тайме Хоакин Корреа закрепил успех «Лацио», на 53-й минуте успешно реализовав сольный проход.

    Уже в компенсированное время футболисты «Кальяри» сумели распечатать ворота Сильвио Прото — отличился Леонардо Паволетти, забив ударом головой.

    Римский клуб с 58 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, в 1 очке от зоны Лиги Европы. «Кальяри» с 40 очками остается на 12-й позиции. 0

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