«Кальяри» — «Лацио»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 31-й минуте открыл полузащитник гостей Луис Альберто, забив с близкого расстояния после передачи Адама Марушича.
Во втором тайме Хоакин Корреа закрепил успех «Лацио», на 53-й минуте успешно реализовав сольный проход.
Уже в компенсированное время футболисты «Кальяри» сумели распечатать ворота Сильвио Прото — отличился Леонардо Паволетти, забив ударом головой.
Римский клуб с 58 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, в 1 очке от зоны Лиги Европы. «Кальяри» с 40 очками остается на 12-й позиции. 0