Куман может возглавить «Барселону»

Наставник сборнойстал главным претендентом на должность главного тренера, утверждает La Sexta.

По данным источника, руководство каталонцев задумалось о возможной смене тренера Эрнесто Вальверде. Совет директоров «Барселоны» проведет собрание после финала Кубка Испании с «Валенсией» (25 мая), на котором обсудят будущее испанского специалиста.

Отмечается, что кандидатура Кумана для «блаугранас» есть приоритетной, однако также рассматривается вариант с Эриком тен Хагом.

Напомним, Куман шесть лет выступал за каталонцев в качестве игрока и два года работал в тренерском штабе. 0