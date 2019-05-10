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    Куман может возглавить «Барселону»

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    Наставник сборной Голландии Рональд Куман стал главным претендентом на должность главного тренера «Барселоны», утверждает La Sexta.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    По данным источника, руководство каталонцев задумалось о возможной смене тренера Эрнесто Вальверде. Совет директоров «Барселоны» проведет собрание после финала Кубка Испании с «Валенсией» (25 мая), на котором обсудят будущее испанского специалиста.

    Отмечается, что кандидатура Кумана для «блаугранас» есть приоритетной, однако также рассматривается вариант с Эриком тен Хагом.

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    • Напомним, Куман шесть лет выступал за каталонцев в качестве игрока и два года работал в тренерском штабе. 0

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