Почеттино: Нам достаточно забить один гол, чтобы вновь вернуться в борьбу

Главный тренер «Тоттенхэма»высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против

В первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты амстердамского клуба (1:0).

«Задача не такая трудная, как может показаться, ведь мы забили три мяча в выездном матче с "Манчестер Сити".

Я считаю, что в нашем противостоянии еще ничего не решено. Все уже финалистом видят "Аякс", но посмотрим, как все сложится.

Мы намерены биться. "Аяксу" нужно будет удерживать преимущество, а подобная ситуация для него сложилась впервые.

Все списали нас со счетов, но нам достаточно забить всего один гол, чтобы вновь вернуться в борьбу за финал.

"Аякс" играет с желанием, команда очень хорошо действует и защищаясь, и владея мячом, так как у нее нет жесткой структуры.

Очень часто принимаются спонтанные решение, и в этом больше индивидуализма, чем командной игры. Когда анализируешь их игру, то понимаешь, что там во главе всего стоят именно индивидуальные действия», — рассказал тренер в интервью El País. 0