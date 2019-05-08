Между Неймаром и Дракслером произошел конфликт

Дракслер и Неймар
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Полузащитник Юлиан Дракслер и нападающий Неймар, едва не подрались после поражения в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:3).
Немецкий хавбек обвинил Неймара в том, что тот излишне заигрывается и не обращает внимания на партнеров. В ответ бразилец заявил, что Дракслеру стоит помолчать, потому что он отдает передачи только назад.
В результате футболистов пришлось растаскивать главному тренеру Томасу Тухелю и спортивному директору Антеро Энрике. 0