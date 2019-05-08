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    «Челси» — «Айнтрахт»: где и когда смотреть онлайн матча Лиги Европы

    Лига Европы Футбол Англии Челси Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Календарь Лиги Европы
    В четверг британские зрители «Стэмфорд Бридж» попытаются поддержать свой родной клуб «Челси», который будет противостоять «Айнтрахту» из Франкфурта. Команды сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы. Первый матч они уже провели, и он завершился вничью 1:1. Время начала поединка не изменилось. Мяч введут в игру в 22:00 по Москве.

    Давид Луис
    Давид Луис

    Коллектив Маурицио Сарри в последнее время выступает неплохо. Клуб не проигрывает 5 поединков кряду. Во Франкфурте команда смогла быстро отыграться за пропущенный гол и взять инициативу в свои руки. Таким образом, «аристократы» имеют выездной мяч, который играет огромную роль. Сам тренер «синих» недавно заявил, что цель команды — выиграть Лигу Европы. Наверняка он уже объяснил футболистам, как это сделать.

    «Айнтрахт» в очень сложной ситуации. Вполне вероятно, что футболисты клуба уже сильно устали. В последнем матче «орлы» были разгромлены на выезде «Байером» со счетом 6:1. Это, пожалуй, самое крупное поражение гостей в этом сезоне. Форма команды оставляет желать лучшего. В 7 играх они одержали одну победу, при этом уступив и сыграв вничью по 3 раза. Как бы там ни было, но «франкфуртцам» характера не занимать.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекерские конторы дают на победу «Челси» сравнительно небольшой коэффициент 1.40. Соответственно в «Айнтрахт» они верят меньше — 8.00 на победу гостей.

    Для тех, кто собирается сделать ставку, предлагаем ознакомиться с публикацией, в которой эксперты LiveSport.Ru сделали два прогноза на матч «Челси» — «Айнтрахт» с коэффициентами 1.74 и 1.62.

    Такое футбольное событие будут показывать по многим спортивным телеканалам. Одними из них являются Футбол 2 и Матч Футбол. Для удобства можно воспользоваться сайтом LiveCup.Run, где будет публиковаться вся важная информация в режиме онлайн. 0

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  • Прогноз
  • «Челси» — «Айнтрахт»
  • 1.74
  • Завтра в 22:00
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