«Челси» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.74) и ставки на тоталы полуфинала Лиги Европы 9 мая 2019 года

В четверг, 9 мая, в ответном поединке 1/2 финала Лиги Европы английский «Челси» на своем поле сыграет с немецким «Айнтрахтом». Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Челси» — «Айнтрахт».

«Челси»

Первый поединок этик команд, прошедший неделю тому назад на «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне, завершился со счетом 1:1.

Лондонцы в этом еврокубковом сезоне провели 13 матчей, в которых не уходили с поля без забитого мяча. В этих встречах «синие» забили 31 гол, а пропустили в свои только восемь.

В восьми из 13-ти матчей ЛЕ «аристократы» смогли сохранить свои ворота на замке. На родной арене в этой еврокубковой компании подопечные Сарри выиграли во всех шести играх, забив в них 18, пропустив при этом всего лишь четыре мяча.

В домашних поединках Лиги Европы «Челси» в четырех из шести случаев смог сохранить свои ворота сухими. Пропустил в одном матче один гол, а в другом — три.

За последние 16-ть игр с учетом всех турниров лондонский коллектив на забил в ворота соперников только в двух поединках, которые пришлись на выездные матчи в АПЛ.

Накануне «Челси» в чемпионате Англии обыграл «Уотфорд» со счетом 3:0, прервав т.с. 3-матчевую ничейную серию. Эта победа позволили «синим» за тур до конца первенства закрепится в топ-4 и добыть путевку на следующий сезон в Лигу чемпионов.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы также провели в текущем розыгрыше Лиги Европы 13 поединков. Уходили без забитого мяча только иди раз. Всего они отправили в ворота соперников 29 голов, пропустили — 13.

В гостевых встречах этой еврокубковой компании «орлы» отличились 12-ти точными ударами, отметившись во всех шести играх. Сохранили свои ворота не тронутыми только один раз.

«Айнтрахт» за такой же период, как и у его предстоящего противника, также не смог забить только в двух случаях (один раз в чемпионате, а еще раз в ЛЕ).

Все прогнозы на футбол

В своей последней игре команда Хюттера была на выезде разгромлена в чемпионате Германии «Байером» со счетом 1:6. Таким образом, леверкузенцы догнали «Айнтрахт», который пока идет четвертым в Бундеслиге, по очкам и уступают ему только по дополнительным показателям.

Прогноз на «Челси» — «Айнтрахт»

Английская команда на данный момент находится в прекрасной форме и уже завоевала путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. А вот немецкий коллектив под конец сезона выдохся, чему свидетельствует крупное поражение своему прямому конкуренту в борьбе за топ-4.

Прогнозируем, что «Челси», забивающий на родной арене в еврокубках в среднем по три мяча за игру, отправит в ворота «Айнтрахта» несколько голов. Предлагаем поставить ИТ 1 ТБ 2,0.

Также считаем, что поединок закончится на ТБ 2,5. 0