Льорис: Единственный вариант для «Тоттенхэма» — обыграть «Аякс»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

В первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты амстердамского клуба (1:0).

«У "Аякса" есть небольшое преимущество, и единственный вариант для нас пройти дальше — это выиграть завтра.

Это единственный способ подготовиться к матчу. Надо найти в себе нужную энергетику и постараться вынести уроки из первой встречи.

Мы очень рады играть в полуфинале Лиги чемпионов, но не хотим останавливаться на этом.

Это огромная возможность для клуба, и мы должны сыграть на максимуме и полными страсти», — приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Амстердаме в среду, 8 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. 0