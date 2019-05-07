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    Льорис: Единственный вариант для «Тоттенхэма» — обыграть «Аякс»

    Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов Аякс Календарь Лиги чемпионов
    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

    Уго Льорис
    Уго Льорис

    В первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты амстердамского клуба (1:0).

    «У "Аякса" есть небольшое преимущество, и единственный вариант для нас пройти дальше — это выиграть завтра.

    Это единственный способ подготовиться к матчу. Надо найти в себе нужную энергетику и постараться вынести уроки из первой встречи.

    Мы очень рады играть в полуфинале Лиги чемпионов, но не хотим останавливаться на этом.

    Это огромная возможность для клуба, и мы должны сыграть на максимуме и полными страсти», — приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

    Ответная встреча состоится в Амстердаме в среду, 8 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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