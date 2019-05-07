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    Хомуха: Ребятам просто не хватило опыта

    Сборная России Футбол России Сборная Португалии Португалия
    Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха подвел итог матча чемпионата Европы U-17 против Португалии.

    Дмитрий Хомуха
    Дмитрий Хомуха

    Встреча, проходившая в Дублине, завершилась поражением россиян со счетом 1:2. Сборная России потеряла шансы на выход из группы.

    «В обоих матчах у нас играли дебютанты столь представительного форума, ребятам просто не хватило опыта.

    Отсюда и игровые ошибки, и ошибки при "стандартных" положениях, вследствие чего нам не удавалось сравнять счет ни в первом, ни во втором матчах.

    Возможно, была проблема и в "физике": ребята не были способны играть с той интенсивностью, которая есть в европейском юношеском футболе.

    Нашей команде удавалось по ходу матча навязывать игру сопернику и доминировать по ходу вторых таймов, проявляя характер — это положительный фактор, который нам несомненно помог.

    Ребята на этом турнире получили неоценимый опыт самого высокого уровня по юношескому футболу. При правильном анализе того, что произошло, это поможет им двигаться дальше», — сказал Хомуха ТАСС.

    Напомним, в первом матче турнира россияне уступили сборной Исландии (2:3).

    В своем последнем матче на турнире сборная России 10 мая сыграет против Венгров, досрочно обеспечивших себе выход в плей-офф. 0

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